Латвийцы с помощью смартфонов закупились на 200 000 евро

В Латвии уже месяц в качестве платежного средства вместо карты можно использовать смартфон, браслет или специальную наклейку. Эту возможность опробовали уже несколько тысяч человек: общая сумма оплаченных таким способом покупок составляет почти 200 000 евро. Люди совершали покупки с помощью смартфона, браслета и наклейки в разных местах по всей Латвии – в продовольственных магазинах, на АЗС, а также в книжных магазинах, спортклубах и других местах торговли.

Мобильные платежи на сегодняшний день доступны только клиентам банка Citadele.

Так, пользователи смартфонов с операционной системой Android в местах торговли могут рассчитываться с помощью смартфона, а всем клиентам банка для оплаты покупок доступен специальный браслет или наклейка. Средняя сумма оплаченной с помощью браслета или наклейки покупки составляет 7 евро, а с помощью смартфона – 8 евро.

«Результаты первого месяца выглядят многообещающими.

Мы видим, что люди интересуются мобильными платежами, хотят их опробовать, но пока еще немного осторожничают. К новым технологиям нужно привыкнуть, нужно принять то, что за покупки можно платить мобильными устройствами. Изучить мобильные платежи должны и продавцы, и покупатели», - говорит член правления и руководитель развития бизнес банка Citadele Владислав Миронов.

Мобильные платежи происходят так же, как и платежи с помощью бесконтактной карты.

Чтобы оплатить покупку смартфоном, браслетом или наклейкой, их, как и бесконтактную карту, нужно приблизить к терминалу. Оплата покупки происходит в момент, когда на экране терминала появляется подтверждение платежа. Мобильные платежи доступны в местах, где установлены бесконтактные терминалы. В Латвии таких мест на сегодняшний день насчитывается уже свыше 15 0001.

Платежи с помощью смартфона доступны всем клиентам банка Citadele, использующим смартфоны с операционной системой Android2 и имеющим платежные карты MasterCard или Maestro. Новую функцию можно активизировать через мобильное приложение. В свою очередь браслеты и наклейки доступны всем клиентам банка Citadele, и получить их можно в любом филиале банка.

Мобильные платежи, как и другие предлагаемые банком услуги, являются абсолютно надежными,

так как в них соблюдены все установленные международными платежными системами стандарты безопасности, защитой самого высокого уровня оснащено и само мобильное приложение.