На зарплатах в конвертах поймали еще одно предприятие

Деревообрабатывающее предприятие «GB Koks», несколько лет назад получившее титул самой быстро развивающейся компании Видземе «Latvijas gazele» и получившее недавно европейское финансирование, поймано на выплате зарплат в конвертах, сообщает передача «Aizliegtais paņēmiens» Латвийского телевидения.

Об этом LTV рассказал один из зрителей.

Информация о происходящем передана Финансовой полиции. Как сообщает передача, в ее распоряжении есть признания четырех сотрудников, которые получают зарплату и неофициально. Часть зарплаты, выплачиваемой в конвертах, достигает 700 евро, а официально платится только «минималка».

В прошлом году оборот предприятия «GB Koks» в прошлом году составил 2,3 млн евро. Число работников - около 40. Единственный владелец - местный предприниматель Гатис Бакманис.

Через несколько дней после посещения Финансовой полиции LTV встретило владельца компании, который не был особо разговорчив и выплату зарплат в конвертах отрицал. «Может быть кому-то из соседей что-то не нравится, к нам уже регулярно ездит Инспекция по труду, примерно раз в месяц», - сказал Бакманис.