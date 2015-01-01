«Telia» может продать доли LMT и «Lattelecom», если компании не будут объединены

Скандинавская телекоммуникационная компания «Telia Company» («Telia») предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли предприятий «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) и «Lattelecom», если они не будут объединены. Об этом свидетельствует оказавшееся в распоряжении агентства ЛЕТА письмо старшего вице-президента «Telia» Роберта Андерсона, которое адресовано членам правительства.

Если правительство отклонит рекомендации «Telia» об объединении предприятий, ей придется смириться с тем, что предпринимавшиеся в течение десяти лет попытки оказались безуспешными, и компания больше не может положительно влиять на стратегию их развития, говорится в письме Андерсона.

В таком случае «Telia» пересмотрит статус LMT и «Lattelecom» в структуре группы компаний, потому что «у нас больше нет возможности стратегически управлять предприятиями», предупреждает вице-президент компании.

Он отмечает, что «Telia» придется также провести переоценку активов предприятий, преобразовав их из стратегических в финансовые акции.

«Это означает, что мы будем вынуждены изменить наш подход к LMT и «Lattelecom«.

«Telia» не может в долгосрочной перспективе вкладывать капитал своих акционеров в столь непродуктивные и плохо размещенные стратегические активы»,

- говорится в письме. Андерсон напоминает, что «Telia» несет ответственность перед акционерами компании и должна обеспечивать выгоду от долгосрочных стратегических инвестиций.

По словам Андерсона, «Telia» начнет процесс переоценки всех имеющихся активов, итогом которой могут стать поиски покупателя для долей «Telia» в обеих компаниях.

В случае их продажи «Telia» будет соблюдать все договоренности с латвийскими совладельцами и латвийские законы, заверяет представитель компании.

Предприятиям группы «Telia» «Sonera Holding» и «Telia Company» принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице ГАО «Latvijas Radio un televizijas centrs» и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании «Lattelecom», контролируемой совместно «Telia» и государством.

Предприятию группы «Telia» «Bridge Communications» принадлежит 51% долей капитала «Lattelecom», а государству в лице АП - 49%.

В ноябре 2015 года «Telia» выступила с предложением объединить LMT и «Lattelecom»,

но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов «KPMG Baltics», чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. «KPMG Baltics» предложила создать интегрированную компанию, в которой «Telia» и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.