Премьер-министр: новый вариант семейных пособий - хороший компромисс

Повышение государственных семейных пособий, выделяя ежемесячные доплаты семьям, которые воспитывают двух или более несовершеннолетних детей - хороший компромиссный вариант, сказал в интервью передаче «900 секунд» на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

«Это окончательный вариант. Это соглашение между национальным объединением и министром благосостояния», - сказал глава правительства.

«Я рад, что точка поставлена раньше, чем требовал график»,

- добавил он.

Как сообщалось, национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает новое решение по увеличению семейных пособий - выделение ежемесячных доплат семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Как сообщил сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс, партия предлагает выделять семьям с двумя несовершеннолетними детьми ежемесячно дополнительно по 10 евро. Сейчас такие семьи получают в сумме 34 евро в месяц.

Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает увеличить пособие больше, например, семьям с тремя детьми - на 66 евро в месяц. Сейчас за третьего ребенка семья получает пособие в размере 34 евро. Семьям с четырьмя несовершеннолетними детьми предлагается доплачивать 116 евро, что в сумме с нынешними пособиями составит 100 евро за третьего и 100 евро за четвертого ребенка и за каждого следующего несовершеннолетнего ребенка.

Министр благосостояния Янис Рейрс сказал агентству ЛETA, что поддерживает это предложение. Таким образом были бы соблюдены принципы, о которых правительство договорилось ранее, отметил он.

Сейчас размер пособия за первого ребенка составляет 11,38 евро, за второго - 22,76 евро, за третьего - 34,14 евро, за четвертого и каждого следующего ребенка - 50,07 евро в месяц.