Неизменным лидером строительной отрасли остается «Depo DIY»

В прошлом году лидером строительной отрасли, как и в предыдущие годы, была компания по торговле стройматериалами ООО «Depo DIY», оборот которой составил 203,417 млн евро, свидетельствует «Годовой обзор латвийского бизнеса», подготовленный ООО «Firmas.lv» и агентством ЛЕТА.

Второй крупнейшей компанией по обороту в прошлом году была строительная фирма АО «UPB» - 115,333 млн евро, третье место занимает производитель дверей и окон ООО «Jeld-Wen Latvija» - 72,233 млн евро.

В десятку крупнейших вошли также такие предприятия, как ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс» - 64,483 млн евро, ООО «Тирдзниецибас намс «Курши«» - 64,372 млн евро, ООО «Cemex» - 57,986 млн евро, ООО «Binders» - 55,101 млн евро, ООО «Knauf» - 54,008 млн евро, АО «Kesko Senukai Latvia» - 48,454 млн евро, ООО «Merks» - 45,144 млн евро.

Общий оборот предприятий строительной отрасли в прошлом году уменьшился на 15%. Также в строительстве в прошлом году было наибольшее снижение прибыли - на 35%.

Президент Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс отмечает, что после двух лет уменьшения объемов в этом году в строительной отрасли начался подъем и в настоящее время основная задача - обеспечить умеренный рост.