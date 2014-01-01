Десятый раз самым ценным предприятием Латвии признано «Latvenergo»

Уже десятый раз самым ценным предприятием Латвии признана энергокомпания АО «Latvenergo», сообщили составители топа «Prudentia» и «Nasdaq Riga».

Оценка предприятия в топе этого года составила 1,747 млрд евро и выросла по сравнению с прошлым годом на 34%.

Второе место в топе заняло АО «Латвияс межи», которое в прошлом году было третьим, а третье место в этом году заняло ООО «Mikrotikls», поднявшееся с восьмого места.

Четвертое место в топе занимает ГАО «Латвияс дзелзцельш», пятое - АО «Swedbank» (в прошлом году - второе место), шестое место - ООО «Lattelecom».

Председатель правления «Prudentia» Карлис Крастиньш сообщил, что «Latvenergo» в этом году опередило по ценности остальные энергокомпании Балтии.

В топе 101 самых ценных предприятий большинство компаний представляет финансовый сектор (прирост стоимости 16%), обрабатывающую промышленность (+34%), транспорт, транзит и логистику (-7%). Также в значительном количестве представлены предприятия по оказанию коммунальных услуг, информационным технологиям и телекоммуникациям.