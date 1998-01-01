Продажа балтийского бизнеса MTG компании «Providence» завершена

Сегодня завершилась продажа балтийского бизнеса шведского медиаконцерна «Modern Times Group» (MTG) международной компании управления активами «Providence Equity Partners» («Providence»). Теперь бывшие предприятия MTG в Балтии будут действовать как одна организация под названием «All Media Baltics», сообщил в среду руководитель компании Пьер Данон.

На заключение сделки получено разрешение регуляторов всех трех стран Балтии, включая латвийский Совет по конкуренции.

MTG, действовавшей в Латвии с 1998 года, принадлежали телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, «Канал 2» радиостанция «Star FM» и интернет-порталы «Tvplay» и «Skaties». В Эстонии MTG принадлежали телекомпания «Viasat Eesti», телеканалы TV3, TV6 и TV3+, в Литве - телеканалы TV3, TV3+, TV6 и «Viasat Sport Baltic».

«Providence Equity Partners» в странах Балтии управляет группой предприятий мобильных телекоммуникаций «Bite Group» и контролирует 28,5% долей капитала латвийской компании кабельного телевидения и интернета «Baltcom».

Как сообщалось, весной MTG объявила, что продает 100% долей бизнеса вещающих организаций в странах Балтии компании «Providence» за 115 млн евро.