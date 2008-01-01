«Lietuvos geležinkeliai»: Мы восстановим пути в Реньге, но цена «искам латышей может быть ноль»

Литовская железнодорожная компания «Lietuvos geležinkeliai» (LG) в ближайшее время должна приступить к восстановлению разобранного почти десять лет назад участка железнодорожных путей протяженностью 19 км из Мажейкяя в латвийскую Реньге. За этот разобранный участок Еврокомиссия недавно назначила компании штраф в размере почти 28 млн евро.

«Вполне вероятно, что в ближайшее время мы начнем восстановление участка в Реньге, чтобы разрешить этот вопрос», - заявил на пресс-конференции в Вильнюсе гендиректор компании Мантас Бартушка.

Он не мог сказать, во сколько обойдутся работы, но, согласно прежним расчетам, инвестиции должны составить около 20 млн евро.

Бартушка также заявил, что цена «искам латышей может быть ноль».

Он не исключил, что могут поступить иски от «Latvijas dzelzceļš», но из-за отсутствия серьезных оснований, по его мнению, они не имеют никакого смысла.

«Нужно понимать, что латыши - и братья, и конкуренты. Они могут называть разные суммы, и мы слышали о гипотетически больших суммах, но если нет оснований, то цена их искам - ноль. Говорить с латышами мы планируем в ближайшее время. Помогут ли эти встречи, будет видно, но для нас важно иметь партнерские, хорошие отношения не только с «Orlen», но и с коллегами-латышами», - сказал Бартушка на пресс-конференции.

Посетившая на прошлой неделе Литву еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что проблему разобранной ветки в Реньге может решить ее восстановление.

Литовские должностные лица публично уверяют, что важный для компании «Orlen Lietuva» участок путей в Реньге был разобран в 2008 году из соображений безопасности.