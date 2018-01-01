В Пардаугаве началась продажа квартир в небоскребах с историей

В ближней Пардаугаве девелопер недвижимости R.Evolution City начал продажи квартир в многоэтажных жилых зданиях Filozofu rezidence. Общие инвестиции проекта достигнут 20 миллионов евро. Строительство двух высотных зданий в 22 и 23 этажа с расположенными в них 120 квартирами планируется закончить во втором квартале 2018 года.

Авторами проекта зданий является SIA Arhis arhitekti под руководством архитектора Андриса Кронбергса, строительные работы производит SIA VELVE. Отделку фасада здания изготовят из керамического материала, которому присущи свойства самоочищения.

В проекте предусмотрены нетипично высокие потолки: в квартирах до 10 этажа высота потолков составит 2,91 метра, с 11 этажа – 3,11 метра, а в гостиных квартир на верхних этажах высота потолков будет достигать 6,75 метров.

Filozofu rezidence расположится на земельном участке площадью 4200 квадратных метров, который является важным историческим наследием.

Название проекта выбрано не случайно – здания будут построены рядом с местом, которое исторически называется Аллей философов.

Она находилась на территории имения, где жили немецкие философы Иоганн Георг Гаман и Иоганн Готфрид фон Гердер. В честь обоих философов и начатого ими движения по уменьшению чрезмерного догматизма, одному из зданий присвоено имя Гердера, а другому – Гамана.

Здания строятся таким образом, чтобы их вид напоминал сложенные в стопку книги, где каждый этаж – это новая книга.

Одной из уникальных архитектурных особенностей проекта является расположение первого жилого этажа – он поднят на 14 метров над землей. На уровне земли находятся только опорные колонны и холл высотой в 12 метров.

В здании Haman комплекса Filozofu rezidence уже началась продажа квартир стоимостью от 1900 евро за квадратный метр.