Девелоперам Lidl разрешили вырубить деревья, вместо этого они обещают детскую площадку

Комиссия по сохранению насаждений Рижской думы, рассматривая усовершенствованный проект супермаркета Lidl на ул. Дзелзавас, 75, дала согласие на вырубку 24 деревьев, но с условием, что на их месте будут посажены 35 новых деревьев. Также девелоперы предусмотрели в проекте детскую площадку, сообщает отдел по связям с общественностью Рижской думы.

«С учетом того, что эта зеленая зона важна для части жителей Пурвциемса, самоуправление организовало общественное обсуждение, а также дважды продлевало сроки принятия решения», - сказал председатель думского комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Вячеслав Степаненко.

В настоящее время на территории, где планируется магазин, растет 48 различных деревьев. Вначале девлоперы просили разрешения вырубить 30 из них, посадив взамен 33 молодых дерева и зеленую ограду со стороны детского сада. Однако, с учетом мнения части местного населения, проект был усовершенствован, и теперь планируется вырубить только 24 дерева. Вырубаться будут только те деревья, которые расположены в середине участка, а большие деревья и группы деревьев со стороны жилых домов и детского сада будут сохранены.