Открытие Lido в Иманте: Кирсонс пообещал повысить цены

Открывая новый ресторан в Риге, в четверг 19 октября, в торговом центре Damme, председатель совета Lido Гунар Кирсонс заявил, что, несмотря на рост цен на продукты (молоко, масло), Lido не поднимает цены, потому что «любит жителей Латвии».

«У народа денег больше не стало», - признает Кирсонс. Цены растут на всё, но Lido, хотя и будет меньше зарабатывать, поднимет цены только тогда, когда зарплаты в Латвии сравняются с Германией и Францией.

Позже Кирсонс признался порталу db.lv, что

планируется поднять цены на 10%, но при этом ввести карту лояльности Lido, которая компенсирует этот рост.

«Пусть иностранцы платят», - сказал Кирсонс. Он признал, что цены на отдельные продукты поднялись, например, на пирожные (на 20 центов), но это сделано впервые за пять лет. На другие блюда, например, из бобовых, цены могут быть понижены.

Кирсонс рассказал, что интерес к открытию ресторанов Lido проявили некоторые города Латвии - Лиепая, Вентспилс - но риск слишком велик, потому что не хватает клиентов. «У нас другая концепция - если приготовлены блины, на следующий день они уже не годны. Иначе мы не можем. Если людей не будет, еду придется выбрасывать», - сказал он.