Латвия отказалась от борьбы за два крупных агентства ЕС

Уже какое-то время между частью стран-участниц ЕС идет борьба за то, кто возьмет Европейское банковское управление, а также Европейское агентство лекарств, которым придется покинуть Лондон после Brexit. При этом, несмотря на то, что это возможность для Латвии лишний раз напомнить о себе Брюсселю, возможность подать заявку не использована. В качестве аргумента упоминают рассмотрение реальных возможностей.

Некоторое время назад зарубежные СМИ сообщали, что города Европы борются, чтобы стать новым домом для двух важных европейских агентств, которым в связи с Brexit придется покинуть Лондон. Одно из них - Европейское банковское управление, второе - Европейское агентство лекарств, в которых в целом работают более 1000 высококвалифицированных работников.

Пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрейс Вайварс пояснил, что Латвия в эту борьбу не вступила. Решение не ввязываться было принято, «оценивая реальные возможности».

Скептичен депутат Европарламента Артис Пабрикс, который указал, что мы не настолько богаты, чтобы не участвовать.

По словам Пабрикса, он не слышал, чтобы Латвия каким-либо образом действовала, чтобы пригласить эти учреждения переехать к нам.

«Иногда болит сердце, что часто планку амбиций мы опускаем ниже, чем нужно, и не используем возможности укрепиться в Европе», - сказал он.

В качестве примера он упомянул создание StratCom-центра НАТО в Латвии - во время, когда он выступил с таким предложением, реакция местных политиков была скептической, однако после этого оказалось, что вложенные усилия отбиваются и центр действует в Латвии.

Он также указал, что сейчас проходит смена руководителя Интерпола. В то же время он выразил уверенность, что Латвия ничего не делает для того, чтобы выдвинуть кандидатуру на эту должности. В качестве причин, почему Латвия могла бы выдвинуть кандидатуру, Пабрикс указал внешние границы, а также то, что Латвия участвовала в создании «Frontex».

«Даже если потеряем, не получим, мы могли бы напомнить Брюсселю, что мы есть и готовы работать»,

- добавил Пабрикс и продолжил: «Настолько ли мы богаты, чтобы не бороться за место в Брюсселе или за агентства?»

В свою очередь депутат Европарламента Пердо Силва Перейра, говоря о ситуации с перемещением учреждений, пояснил, что пока что решение о месте, куда их перемещать, не принято. Кроме того, пока не прогнозируется время, когда это решение могут принять.

Он также акцентировал, что уже сейчас несколько банков и предприятий начали сближаться с Европой.

То, куда эти предприятия, учреждения решат переместиться, в большей мере зависит от возможностей самих стран их привлечь.

Как новый дом для агентства лекарств упоминаются Барселона, Милан, Копенгаген и Дублин, а для банковских учреждений - Франкфурт, Париж, Амстердам, Вена, Лион и Страсбург.

В борьбу за принятие учреждений вступили несколько стран, в том числе Польша, которая указала, что пришло время признать значение центральных стран Европы вне еврозоны. Испания и друге страны утверждают, что у них нет честной части в крупнейших организациях ЕС.

Европейское банковское управление (EBI) - независимое учреждение ЕС, которое работает, чтобы обеспечить эффективный и адекватный контроль надзорного регулирования и надзора во всем банковском секторе Европы. Всеобщая его цель - сохранить финансовую стабильность ЕС и обеспечить целостность, эффективное и надлежащее функционирование банковского сектора.

EBI - часть Европейской системы финансового надзора (ESFS), которую образуют три учреждения: Европейское управление по рынкам и ценным бумагам (EVTI), Европейское банковское управление (EBI) и Европейское страховое и профессиональное пенсионное управление (EIOPA). В эту систему включены Европейский системный совет по рискам (ESRB) и Объединенный комитет европейских надзорных органов и национальные надзорные органы.

EBI - независимо, однако несет ответственность перед Европарламентом, Евросоветом и Еврокомиссией.

Европейское агентство лекарств (EZA) - защищает здоровье людей и животных, оценивая и контролируя лекарства в Евросоюзе и Европейской экономической зоне.

Главная сфера ответственности агентства - одобрение и контроль лекарств в ЕС. Предприятия могут подавать ему заявки на получение единого разрешения на продажу, которое выдает Еврокомиссия.