Римшевич: нужно думать, как использовать ресурсы, а не просить денег

Пришло последнее время подумать о том, как лучше использовать имеющиеся у Латвии ресурсы, а не просить дополнительных денег, заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич на форуме «Формула Латвии 2050. Сценарии развития».

В Латвии нет нефти, золота и алмазов, и единственный ресурс, которым мы располагаем, - это люди, сказал он. «От того, насколько сильными и образованными они будут, зависит, как мы будем жить», - добавил глава Банка Латвии. В этом контексте нужно проводить структурные реформы, чтобы численность населения начала расти, приступить наконец к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и не наращивать внешний долг.

Римшевич напомнил, что Банк Латвии в течение многих лет предлагает реформы, так как видит, «где находятся тромбы, мешающие государству развиваться».

«Ясно, почему народное хозяйство Латвии не развивается и люди уезжают. В прошлом году мы видели, что достаточно уменьшиться поступлениям из структурных фондов, чтобы мы заговорили о кризисе», - сказал президент Банка Латвии.

«Мы печатаем деньги день и ночь, как никогда не печатали. Мы слышим упреки, что Банк Латвии душит народ и не дает денег, но более 2 млрд евро влились в народное хозяйство Латвии, в том числе десятая часть - в кредитование, но кредитование остается фактически на нуле», - рассказал Римшевич. Он высоко оценил доступность структурных фондов, но призвал думать, что будет, когда они кончатся. «Что мы будем делать, когда не восстановится кредитование, начнет снижаться конкурентоспособность, а денег для распределения больше не будет?» - интересуется глава Банка Латвии.

Он считает, что в подсознании политиков глубоко укоренилась мысль получать новые средства за счет налогов, «тем самым снова всё ухудшая». По словам Римшевича, пришел последний момент серьезно подумать о том, что делать с имеющимися деньгами и как их использовать.