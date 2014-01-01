Латвийские фермеры получат 14,87 млн евро за убытки от наводнения

Латвийские фермеры за убытки от наводнения получат из программы государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства 14,87 млн евро, предусматривает проект решения Минземледелия, поданный на рассмотрение правительства.

Министерство сообщает, что общий насчитанный ущерб составил 20,53 млн евро, хотя ранее звучала цифра 37,3 млн евро.

Крестьяне, у которых погибли посевы, заготовленное сено и пасеки, до 2 октября должны были подать заявки на обследование площадей в Службу поддержки села или Латвийский центр консультаций и образования на селе. За посевы гречки и кукурузы заявки принимались до 15 октября.

Было обследовано 2933 площади,

полностью погибшими от затопления признано 73 538 га посевов, 13 071 тонны сена, 16 пчелиных семей и 850 кв.м площадей, засаженных культурами.

С учетом возможностей государственного бюджета компенсировано будет только 71,9% фактических потерь. Чтобы способствовать страхованию крестьян от природных рисков, компенсации на 5% больше получат фермеры, чьи площади были застрахованы.