«Крестьянский сейм»: Латвии не придется импортировать зерно

В этом году в Латвии выращен достаточно большой урожай зерновых, чтобы не пришлось импортировать зерно, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель общества «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш.

В части хозяйств убран весь урожай, в некоторых уборка урожая еще продолжается. «Осень в этом году для крестьян в Латвии особенно неблагоприятна», - отметил он.

Государство планирует компенсировать пострадавшим от наводнений крестьянам около 71% от вложенных средств.

«Площади, с которых невозможно было убрать урожай, составляют в общей сложности 73 тыс. га. По нашим подсчетам, крестьянам причинен ущерб в размере примерно 50 млн евро. Уже выделено почти 15 млн евро на компенсацию части вложенных фермерами средств. Эта сумма частично может обеспечить не убравшим урожай крестьянам возможность закупить сырье для следующего урожая», - рассказал Лаздиньш.

Как сообщалось, из средств госбюджета на непредвиденные расходы пострадавшим от наводнений крестьянам будет выплачено 14,87 млн евро.

Министерство земледелия сообщило, что общий ущерб составил 20,53 млн евро, хотя ранее звучала цифра 37,3 млн евро.

Крестьяне, у которых погибли посевы, заготовленное сено и пасеки, до 2 октября должны были подать заявки на обследование площадей в Службу поддержки села или Латвийский центр консультаций и образования на селе. За посевы гречки и кукурузы заявки принимались до 15 октября.

Было обследовано 2933 площади, полностью погибшими от затопления признано 73 538 га посевов, 13 071 тонны сена, 16 пчелиных семей и 850 кв. м площадей, засаженных сельхозкультурами.

С учетом возможностей госбюджета компенсировано будет только 71,9% фактических потерь. Фермеры, чьи площади были застрахованы, получат компенсации на 5% больше, чтобы способствовать страхованию урожая от природных рисков.