Премьер: переговоры об инвесторе для «airBaltic» пройдут до конца года

Переговоры о привлечении стратегического инвестора для национальной авиакомпании «airBaltic» предусмотрены до конца года, сообщил после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис.

«Речь не идет о полной либо неполной приватизации. Речь о привлечении инвестора, который в долгосрочной перспективе обеспечит существование «airBaltic«», - так ответил Кучинскис на вопрос, поддерживает ли правительство полную приватизацию «airBaltic».

Правительство регулярно получает информацию о процессе поиска инвестора, добавил Кучинскис.

Ранее госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш сообщил агентству ЛЕТА, что министерство рассматривает уже конкретные предложения по привлечению инвестора, и не исключена полная приватизация предприятия.

На вопрос, хочет ли государство сохранить за собой контрольный пакет акций «airBaltic», госсекретарь ответил, что именно такой установки не было. Главное - сохранить участие в принятии стратегически важных решений.

В бизнес-план «airBaltic» включено условие привлечения дополнительного капитала в размере 50 млн евро, чтобы полность обновить флот авиакомпании.