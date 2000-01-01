Sotheby’s Realty: Местный покупатель готов купить недвижимость ценой до 300 тыс. евро

Рынок недвижимости в целом становится более здоровым, сделки происходят и стабильный спрос на жилье класса премиум в Риге есть, при этом большинство сделок приходится на сегмент жилья ценовой категории от 150 тыс. до 300 тыс. евро со средней ценой за кв.м. в 2000-2500 евро, рассказал председатель правления и владелец компании Baltic Sotheby’s International Realty Виестард Розенбергс.

Он отметил, что средняя цена на сделку в Риге в 2017 году в сегменте жилья класса премиум, включая квартиры, дома и землю, составляет 450 тыс. евро, при том общая сумма сделок составила 4 млн евро. Наибольшее количество сделок было заключено в сегменте жилья премиум-класса ценою от 150 тыс. евро до 300 тыс. евро.

Розенбергс уточнил, что под рынком жилой недвижимости категории премиум имеются ввиду объекты недвижимости ценою начиная от 150 тыс. евро и выше. «Мы разделили эту нишу на три группы – сегмент доступного премиум-класса от 150 тыс. евро и до 300 тыс. евро. Средний класс – от 300 тыс. евро и до 500 тыс. евро, и от 500 тыс. евро и выше – высший премиум-класс. На сделки на недвижимость стоимостью в 500 тыс. евро и выше ориентироваться нельзя, это не делает статистику, поскольку сделок в этом сегменте мало, средняя цена за кв.м. в этом сегменте составляет 7000-8000 евро», - говорит Розенбергс.

Спрос на рынке недвижимости Розенбергс объясняет активностью местных покупателей

, особенно, если речь идет о Риге, в то время, как в Юрмале половину покупателей все еще составляют иностранцы.

Средняя прослойка латвийского населения становится все более зажиточной, по его словам, и это видно и по экономическим показателям - ВВП близко уровню докризисного периода. «Местный покупатель готов платить цену 2000-2500 евро за м2 за новое жилье и 200-250 тыс. евро в целом. Это самые «ходовые» предложения на рынке. Проблема заключается в том, что девелоперам становится все сложнее развивать новые проекты в этом сегменте, так как покупка земли, проектирование, время на согласование проекта, сложная бюрократическая ситуация, удорожание самого строительства – все это тормозит реализацию новых проектов», - считает Розенбергс.

В целом ситуация на рынке жилья класса премиум наблюдается стабильный и спокойный рост, в сравнении с семью месяцами прошлого года. Хотя количество сделок выросло на 17 (с 228 в 2016 году в сравнении с 245 сделками в этом году), однако общая сумма сделок не претерпела внушительных изменений: отличие составило 1,25 млн евро или +2,1%. Эксперты отрасли объясняют это тем, что в 2016 году было примерно такое же количество сделок в интервале цен от 300 000 до 500 000 евро, в свою очередь, в этом году на 11% выросло количество сделок в сегменте от 150 000 до 300 000 евро. В то время, как в этом сегменте наблюдается стабильный рост, в среднем сегменте жилья премиум с ценами 300 000 – 500 000 евро видна стагнация, а в сегменте жилья премиум стоимостью от 500 000 и плюс –

уменьшение числа сделок. Самые активные регионы по сделкам в сегменте премиум – Рига и Юрмала. Крупные сделки были также заключены в Бабите и Балтезере,

стабилен интерес покупателей и к новому жилью в Рижском районе.

В первой половине 2017 года на рынке квартир в Риге в сегменте премиум заключено лишь 64,9% сделок от всех заключенных сделок по квартирам премиум-класса (в сравнении – за семь месяцев 2016 года было заключено 82,0% сделок и 81,6% сделок за семь месяцев в 2015 году). Общая сумма сделок уменьшилась на 10,29 млн евро (с 49,70 млн евро за семь месяцев в 2016 году на 39,41 млн за семь месяцев в 2017 году), количество сделок также пережило небольшое падение – от 187 до 159.

Средняя цена недвижимости в сегменте жилья премиум почти такая же, как средняя цена в «нижнем» сегменте, к тому же «нижние» цены за кв.м. не растут. Это указывает на то, что наибольшим спросом пользуются цены от 150 000 до 300 000 евро. При этом такую же цену зачастую все чаще спрашивают и в эксклюзивных сегментах. Статистика показывает, что спрос на новые проекты в Риге по-прежнему высок. Средняя стоимость квартиры в новом проекте составляет 265 443 евро при цене за кв.м. – 2410,75 евро.

Успешно идут дела и на рынке недвижимости класса премиум и в Юрмале. Общая стоимость сделок и их число увеличились более чем в два раза. За 7 месяцев этого года общая стоимость сделок выросла на 8 млн евро, в этом году заключена уже 61 сделка. 33 из 61 сделки совершили иностранцы, при этом средняя стоимость договора на 100 000 или 50%, чем это могут себе позволить жители Латвии. Средняя цена на проданную недвижимость в Юрмале составляет за кв.м. – 1800-2800 евро.