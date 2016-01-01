Для продажи долей «airBaltic» согласия Литвы не требуется

Литовская газета «Версло жиниес» на этой неделе писала, что Латвии, когда будет найден инвестор для «airBaltic», для заключения сделки потребуется разрешение Литвы, вернее, комитета кредиторов обанкротившегося банка «Snoras», в котором основное влияние принадлежит госкомпании «Indeliu ir investiciju draudimas».

Озолиньш сообщил, что обсудил прозвучавшую в СМИ информацию с представителями «airBaltic».

«Литовское государство не является ни акционером, ни кредитором «airBaltic», поэтому никаких претензий со стороны Литвы быть не должно», - сказал он.

На вопрос, относится ли это и к банку «Snoras», представитель Минсообщения ответил, что кредиторы «airBaltic» и заключенные с ними договоры - вопрос операционной деятельности самой компании.

Согласно отчету «airBaltic» за 2016 год, в конце прошлого года долг предприятия перед банком «Snoras» составлял 20,03 млн евро. Обязательства нужно погасить в течение 10 лет начиная с 2019 года.

Ранее госсекретарь Минсообщения сообщил, что рассматриваются конкретные предложения о привлечении инвестора для «airBaltic», и не исключено, что компания будет приватизирована полностью.

В настоящее время государству принадлежат около 80% акций «airBaltic», а еще около 20% - опосредованно датскому предпринимателю Ларсу Тусену.