Годовой прирост госдолга в Латвии - один из самых больших в ЕС

Прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2016 года в Латвии был одним из самых больших в ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat».

Годовой прирост госдолга в Латвии во втором квартале составил 0,8 процентного пункта. Больше, чем в Латвии, этот показатель был только в Литве (+1,8 процентного пункта), Люксембурге (+1,4 процентного пункта) и Франции (+1,3 процентного пункта).

В Португалии госдолг за год вырос тоже на 0,8 процентного пункта, в Румынии - на 0,5%, в Финляндии - на 0,2%, в Чехии и Италии - на 0,1% процентного пункта.

Во втором квартале соотношение госдолга и ВВП за год увеличилось в девяти, уменьшилось - в 19 странах ЕС.

Больше всего сократился госдолг в Греции (-4,7 процентного пункта), Нидерландах (-4,5 процентного пункта), Германии (-3,9 процентного пункта) и Австрии (-3,5% процентного пункта). В Эстонии он за год сократился на 0,7 процентного пункта.

Квартальное увеличение соотношения госдолга и ВВП зарегистрировано в 7 странах ЕС, уменьшение - в 20, в Великобритании оно не изменилось.

Больше всего госдолг во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом вырос в Литве (+2,6 процентного пункта), Португалии (+1,7 процентного пункта), Италии и Латвии (+0,7 процентного пункта), а также во Франции (+0,5% процентного пункта).

Самое большое сокращение госдолга за квартал зарегистрировано в Хорватии (-4,5 процентного пункта), Словакии (-1,6 процентного пункта), на Мальте (-1,4 процентного пункта), в Бельгии и Греции (-1,1 процентного пункта). В Эстонии госдолг уменьшился на 0,3 процентного пункта.

По данным «Eurostat», во втором квартале соотношение госдолга и ВВП в Латвии составило 40% и было седьмым самым низким в ЕС.

Ниже, чем в Латвии, оно было в Эстонии (8,9%), Люксембурге (23,4%), Болгарии (27,7%), Дании (36,8%), Румынии (37,2%) и Чехии (39,4%). В Литве этот показатель составил 41,7%.

Самым высоким этот показатель во втором квартале был в Греции (175%), Италии (134,7%) и Португалии (132,1%).

В ЕС в среднем госдолг к концу июня 2017 года сократился до 83,4% от ВВП, в еврозоне - до 89,1% от ВВП. За квартал госдолг в ЕС сократился на 0,3 процентного пункта, в еврозоне - на 0,1 процентного пункта.