Подделки брендов ежегодно причиняют экономике Латвии ущерб на 141 млн евро

Подделки различных брендовых товаров ежегодно наносят экономике Латвии ущерб более чем на 141 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Патентного правления Сандрис Лагановскис.

Не считая финансового ущерба, теряется около 2500 рабочих мест.

Лагановскис рассказал, что подделки становятся все более разнообразными -

если ранее это была одежда, то в последнее время добавились электротовары, медикаменты, запчасти для автомашин.

Самые большие убытки Латвии наносит именно производство поддельной обуви и одежды - ежегодно примерно 70 млн евро и 1600 рабочих мест. На втором месте находится парфюмерия - убытки 6 млн евро и примерно 600 рабочих мест.

Член правления «Pеtersona patents» Гатис Мержвинскис считает, что нынешняя система прав потребителей достаточно упорядочена, но есть определенные силы, в основном крупные транзитные компании, которые хотят, чтобы дела о нарушениях интеллектуальной собственности рассматривались в гражданском, а не в административном порядке, что очень замедлит рассмотрение дел и права обладателей интеллектуальной собственности.