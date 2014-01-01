9000 пенсионеров недополучили пенсию - их попросят подать декларацию

Служба госдоходов (СГД) проинформирует пенсионеров с инвалидностью о порядке, в котором можно получить переплату подоходного налога с населения в связи с неприменением облегчений, подтвердила сегодня советница директора Налогового управления СГД Илзе Янкова.

Напомним, ревизия Госконтроля показала, что в 2016 году почти 9000 пенсионеров с инвалидностью получили меньшую пенсию, так как к ним не применили полагающиеся облегчения. В результате, ежемесячно с них удерживался налог в среднем на 12,4 евро больше. Более 800 из этих лиц в 2016 году умерли и не смогли воспользоваться правом подать декларации о доходах, чтобы получить переплаченный подоходный налог.

Янкова проинформировала, что СГД до 1 января 2018 года планирует оповестить пенсионеров с инвалидностью, у которых образовалась переплата налога в связи с неприменением облегчений при его уплате. Они получат информацию о необходимости подать декларации за годы, в которые облегчения применены не были.

До весны будущего года планируется проинформировать лица, которым, чтобы вернуть свои деньги, нужно подать декларацию за 2014 и 2015 годы. До конца 2018 года оповестят всех, кому нужно подать декларации только за 2016 год. Конкретные сроки связаны с тем, что сейчас происходит обработка деклараций за прошлый год.