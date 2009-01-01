Плательщиков НДС все меньше

Несмотря на прирост внутреннего валового продукта, количество плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) за последние два года уменьшается. Возможно, тенденция изменится с 2018 года. Уменьшение числа плательщиков НДС означает, что из регистра НДС убывает больше лиц, чем регистрируется в нем, пишет Dienas bizness.

В разговоре с DB предприниматели обратили внимание на парадоксальную ситуацию: народное хозяйство развивается, а ряды плательщиков НДС редеют. В процентном выражении уменьшение составляет 8,3%, но в численном это уже 7640 налогоплательщиков, что немало. По словам предпринимателей, даже в период экономической рецессии 2009-2010 годов не наблюдалось сокращение числа плательщиков НДС.

В Службе государственных доходов пояснили, что в июле 2012 года вступили в силу поправки к закону о налогах и пошлинах, расширяющие возможности приостановки хозяйственной деятельности налогоплательщика за значительные нарушения. С приостановкой деятельности налогоплательщик исключается из регистра плательщиков НДС. Поэтому в 2013 году плательщиков НДС стало меньше. Что касается 2016 года, то СГД сообщает, что в 2015 году был принят ряд мер, в том числе усиленный контроль налогоплательщиков перед регистрацией, чтобы не допустить регистрации тех, кто намерен участвовать в схемах с НДС. Был проведен также контроль уже зарегистрированных плательщиков НДС и и их оперативное исключение из регистра.