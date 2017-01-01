Бюджет будущего года поддержан Сеймом в первом чтении

Сейм сегодня в первом чтении поддержал проект государственного бюджета будущего года и связанные с ним законопроекты. Бюджет поддержали 56 депутатов, против было 39.

Рассмотрено два новых законопроекта, поправки к 26 законам, законопроект о рамке среднесрочного бюджета и сам проект бюджета.

Проект госбюджета 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Приоритетом бюджета является здравоохранение, финансирование которого впервые превысит 1 млрд евро.

Разрабатывая бюджет, политики решили отказаться от депутатских квот, то есть впервые не будет дополнительного финансирования для реализации инициатив депутатов.

Подать предложения по бюджету депутаты смогут до 31 октября. В ноябре их рассмотрит правительство и комиссия Сейма, а в конце ноября парламент планирует принять госбюджет в окончательном чтении.