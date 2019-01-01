Система зарплат судей признана не соответствующей Конституции

Конституционный суд (КС) признал, что система оплаты труда судей не соответствует Конституции, так как не обеспечивает им финансовой безопасности.

Не соответствующая Конституции норма утратит силу с 1 января 2019 года.

Дело было возбуждено о несоответствии Конституции закона о вознаграждении работников государственных и муниципальных органов.

КС считает, что законодательный орган, принимая решение о зарплатах судей, должен обеспечить, чтобы принципу независимости судей соответствовала зарплата каждого судьи независимо от уровня суда и стажа.

КС считает также, что при привязке зарплат судей к зарплате высококвалифицированного юриста в органах прямого государственного управления не учтено различие в функциях юристов и судей.

Также не учтено, что зарплата руководителя юридического подразделения в государственном учреждении зависит от результатов труда и подразумевает доплаты и премии, в отличие от судей. Судья имеет ограничения в совмещении должностей, а чиновники госуправления - нет.

Заместитель председателя КС Санита Осипова сказала журналистам, что аналогичные дела рассматривались в Литве, Словении, Германии и других странах. Она добавила, что зарплаты судей должны быть конкурентоспособными, чтобы на эти должности приходили работать юристы высокого уровня.