Еврокомиссия назвала анализ окупаемости Rail Baltic корректным

«У генерального директората по мобильности и транспорту нет оснований сомневаться в методологическом качестве анализа, который — вновь подчеркиваем — был проведен в соответствии с нормами Европейской комиссии», - написал директор B -директората генерального директората по мобильности и транспорту программы мобильности TEN-T еврокомиссии Херальд Рёйтерс в письме эстонским противникам Rail Baltic из НКО Avalikult Rail Balticust («Открыто о Rail Baltic «), сообщило созданное для прокладки Rail Baltic предприятие RB Rail AS.

Рёйтерс отметил, что исполнители проекта и составители анализа всегда были готовы к конструктивному диалогу со всеми сторонами. Полная версия и результаты отчета доступны для всех на сайте проекта. Кроме того, прошли публичные презентации отчета на мероприятиях Rail Baltica Global Forum в Риге и Эстонии.

Эстонская НКО Avalikult Rail Balticust ранее выражала уверенность, что составленный фирмой финансовых услуг EY анализ окупаемости не соответствует нормам еврокомиссии, а тем самым и критериям финансирования ЕС.

RB Rail AS — международное эстонско-латвийско-литовское предприятие, созданное для выполнения проекта Rail Baltic. RB Rail AS — главный координатор проекта Rail Baltic. Сферы деятельности предприятия — проектирование, строительство и маркетинг железнодорожной трассы. Проект предусматривает строительство инфраструктуры для скоростной железнодорожной трассы, которая связывала бы Таллинн с литовско-польской границей.