Сейм перераспределит 9 млн евро на спортивные мероприятия и культуру

Депутаты Сейма согласились перераспределить 9 млн евро на различные цели, в том числе спортивные мероприятия, культурное образование, Лиепайскому университету и Лиепайскому аэропорту.

3,4 млн евро будет выделено Министерству культуры из средств на взносы в фонды ЕС. 2,92 млн евро нужны на покупку материально-технических средств, услуг и капиталовложений в центры культурного образования, 298 тыс. евро - на реставрацию органа Домского собора, 200 000 тыс. евро на реставрацию собора Св. Иакова (Екаба).

2,78 млн евро выделены Министерству внутренних дел на создание единой системы связи и информации.

Из средств, предусмотренных на проекты «Валстс некустамие ипашуми», 1,71 евро перераспределено Министерству образования и науки, в том числе 1,38 млн евро - на организацию в Латвии международных спортивных соревнований по ралли, мотокроссу и др.

95 тыс. евро выделены Латвийской шахматной федерации на организацию чемпионата Европы для молодежи, а 325 тыс. евро на оборудование для компьютерных классов и лабораторий.

615 тыс. евро Министерству образования и науки выделено на строительство Параолимпийского спортивного центра.