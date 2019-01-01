«ABLV Bank» эмитирует облигации на сумму 75 млн долларов и 45 млн евро

«ABLV Bank» в пятницу выпускает двухлетние облигации на сумму 75 млн долларов США (63,8 млн евро), а также двухлетние облигации на сумму 20 млн евро и десятилетние субординированные облигации на сумму 25 млн евро. Об этом говорится в сообщении банка бирже «Nasdaq Riga».

В рамках седьмой эмиссии «ABLV Bank» выпускает 75 000 купонных облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов США с фиксированной годовой процентной ставкой 2,15% с выплатой купонов два раза в год. Дата погашения облигаций - 27 октября 2019 года.

Также «ABLV Bank» эмитирует 20 000 купонных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро с фиксированной годовой процентной ставкой 0,95% с выплатой купонов два раза в год. Дата погашения облигаций - 27 октября 2019 года.

Кроме того, «ABLV Bank» эмитирует 250 000 дисконтных облигаций для привлечения субординированного капитала номинальной стоимостью 100 евро. Дата погашения этих облигаций - 27 октября 2027 года. Банк имеет право погасить эти облигации досрочно начиная с 27 октября 2022 года.

Подписка на облигации продолжалась с 21 сентября по 23 октября.

Облигации будут включены в регулируемый рынок - в список долговых ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».