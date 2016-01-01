Цены на масло уничтожают гордость Франции - круассаны

Производители кондитерских изделий во Франции боятся за свое будущее, потребители все чаще сталкиваются с отсутствием масла на полках в магазинах. Пока запасы супермаркетов сокращаются, люди в соцсетях шутят, что могут продать свою полупустую пачку масла за 250 евро, пишет британское издание «The Guardian».

Несколько месяцев назад пекари, производители кондитерских изделий и крестьяне слышали о нехватке масла во Франции. Однако на этой неделе кризис стал политическим, и СМИ Франции предупреждают о худшей со времен Второй мировой войны ситуации.

Причины нынешнего дефицита масла сложны. Объемы произодства молока снижаются одновременно с плохим урожаем в 2016 году и ростом спроса на масло. Это вызвало снижение доставок и рост цен в оптовой тороговле.

Цена масла с 2500 евро за тонну в апреле 2016 года выросла до 7000 евро за тонну этим летом.

В результате, производители кондитерских изделий и хлеба не могут приобрести достаточно много оптового масла, чтобы удержать нормальный уровень производства. Многим магазинам Франции приходилось даже ставить записки с извинениями у пустых полок с маслом. FOTO: Reuters/Scanpix

Многие из производителей хлебобулочных изделий увеличили цены на круассаны на 5 центов. Другие вынуждены сокращать рабочие часы вплоть до 70%, так как из-за нехватки масла не могут обеспечить предложение.

«Мы берем тонну масла в неделю, хотя нам необходимы три тонны... Мы так продолжать не можем»,

- указала владелица пекарни агентству AFP.

Министр сельского хозяйства Франции Стефан Травер считает, что дефицит не будет долгосрочным, так как объемы производства молока скоро вырастут. Однако представители сферы указывают, что ситуация может еще продолжаться как осенью, так и зимой.

Потребители во Франции еще не столкнулись с повышением цен на масло в магазинах, так как сети супермаркетов устанавливают цены раз в год.

Однако это означает, что производителям масла выгоднее реализовывать свою продукцию в других местах.

Некоторые французские покупатели, видя заголовки новостей, уже сейчас спешат закупить масло и заморозить его на будущее.

В Латвии в последнее время возникали дискуссии и комментарии жителей в социальных сетях о несоразмерно высокой цене на масло. Жители потирают голову у полок магазинов, удивляясь астрономической стоимости масла, которая уже достигла более 2,30 евро за пачку. В соцсетях масло уже называют деликатесом, а также указывают на то, что в соседних странах цены на этот продукт расли не так быстро, как в Латвии.

Согласно данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена на масло в марте 2016 года в Латвии составляла 7,9 евро за килограмм, в марте 2017 года - 8,55 евро за кг, а в августе - 13,1 евро.