Национальный план развития 2020: Пять лет прошло, а результатов нет

У представителей правительства, Банка Латвии и предпринимателей нет единодушия в вопросе об эффективности Национального плана развития 2020 и необходимости его переработки.

Выступая сегодня на конференции «Национальный план развития 2020 - на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?», президент Банка Латвии Илмар Римшевич сравнил его с легкой приятной послеобеденной дремой, отметив, что ряд включенных в план целей, например, в сфере образования, здравоохранения и конкурентоспособности, не достигнут. «Пять лет прошло, а результатов нет», - резюмировал он.

Руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш выразил согласие с главой центробанка, а гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне отметила, что этот план изначально был написан «как книга о мечтах» - без конкретных деталей, но в процессе его разработки, благодаря участию общества, в план были включены также конкретные цели и задачи.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола считает, что Национальный план развития 2020 в большой мере выполняется, хотя до 2020 года предстоит еще многое сделать.

Во время дискуссии прозвучало также предложение переработать план или отказаться от него и начать разрабатывать новый.

Эндзиньш считает, что вместо четырех документов среднесрочного планирования (Национальный план развития 2020, Национальный план реформ, декларация правительства и рамки среднесрочного бюджета) в Латвии нужен один документ с четкими целями.

Менгельсоне отметила, что Национальный план развития 2020 надо не переписывать, а подвергнуть ревизии, отказаться от лишнего и учесть произошедшие изменения.

Рейзниеце-Озола уверена, что перерабатывать Национальный план развития 2020 не надо, а надо выполнить его в установленный срок, а затем разработать новый план с более амбициозными целями.

Девиз Национального плана развития 2020 - экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.