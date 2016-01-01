«Latvijas Maiznieks» вложит 3 млн евро в новую линию по производству хлеба

Хлебопекарное предприятие «Latvijas Maiznieks» планирует инвестировать 3 млн евро в покупку линии по производству формового хлеба, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Проект планируется реализовать до 1 марта 2019 года с привлечением средств из Европейского сельскохозяйственного фонда.

Заявки на закупочный конкурс принимаются до 21 ноября 2017 года.

Планируется, что состоящая из нескольких технологических устройств производственная линия позволит выпускать 1800 буханок хлеба в час.

Как сообщалось, в этом году «Latvijas Maiznieks» планирует инвестировать более 2,8 млн евро в новую производственную линию для выпуска новых для латвийского и экспортного рынка продуктов.

В 2016 году оборот «Latvijas Maiznieks» составил 25,033 млн евро, прибыль - 470,79 тыс. евро.

Основной капитал учрежденного в 1991 году «Latvijas Maiznieks» - 895,629 тыс. евро, крупнейший владелец - эстонское предприятие «Maral Invest» (94,36%).