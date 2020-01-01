Эндзиньш: Пока Латвия каждый день теряет 50 человек, гордится нам нечем

Руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш считает, что нынешняя модель развития экономики, направленная на простое создание рабочих мест, в корне неправильная. «Нам нужны рабочие места с высокой зарплатой, - говорит он. - Мы должны продавать свои товары не дешево, а дорого, иначе наши производители и дальше будут плестись в конце «пищевой цепочки» мировой индустрии».

Оценивая 5-летний период Национального плана развития (НПР), который предусматривает экономический рывок в стране (рост экономики не менее 5% в год), Эндзиньш отмечает, что ничего хорошего он не видит.

«Пока мы каждый день теряем 50 человек, странно говорить о том, что у нас в стране все хорошо, - считает он. - Пока у нас экспорт и производительность такие, какие они есть, никуда мы далеко не уйдем. Есть расчеты, которые показывают, что если экономика Эстонии будет расти на 2% в год, а Латвия - на 3% в год, то мы догоним своих соседей только в 2038 году. Поэтому говорить, что мы тут что-то очень хорошее сделали, нет никакого смысла - это не так».

В Латвии надо менять систему долгосрочного планирования, считает эксперт. «В стране много разных планов, которые существуют отдельно друг от друга. Вместо четырех документов среднесрочного планирования (Национальный план развития 2020, Национальный план реформ, декларация правительства и рамки среднесрочного бюджета) в Латвии нужен один документ с четкими целями. - говорит Эндзиньш.

- Чтобы Латвия жила лучше, нам нужно больше денег. Есть три пути. Первый - продолжать занимать деньги.

Второй - выжимать все до последней капли из бизнеса, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Третий путь - это экономический рывок, который можно достичь только с помощью роста экспорта и производительности труда. У нас не должно быть цели механически повысить число рабочих мест в стране.

Нам нужны рабочие места, где платят большие зарплаты.

На это надо фокусироваться. Однако у нас происходят совершенно неправильные вещи. При этом, что в стране уже не хватает работников, мы все равно нацелены на то, чтобы было больше рабочих мест просто потому, что нам так кажется правильным».