Дом в альпийском стиле, возможно, с самым бесподобным видом в Латвии

В Сигулде, которую называют Видземской Швейцарией, продается дом, из окон которого, балконов и террас открывается фантастический вид на долину реки Гауя и Турайдский замок. Согласно информации в объявлении, этот дом, возможно, с самым фантастическим видом в Латвии, продается за 1,9 млн евро.

Дом — оазис активного путешественника, который лелеял мечту о шале в альпийском стиле. В нем проживала большая семья, но теперь недвижимость ищет нового хозяина. Она расположена всего в десятках метров от лыжной трассы Какишкалнс и оборудована на четырех этажах.

На первом — гостиная, кухня, жилое помещение, холл и рабочий кабинет, на втором — спальни, а на мансарде — зона отдыха. Тем временем в подвале расположены баня, кинозал, хозяйственное помещение и гараж.

Поскольку у дома большие окна, а балконы и террасы ведут на долину, новые владельцы смогут наслаждаться удивительной природой Сигулды круглый год.

Объявление можно посмотреть здесь.