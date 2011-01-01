Минфин: экономика демонстрирует самые высокие темпы развития за последние шесть лет

Рост экономики Латвии в этом году достиг самых быстрых темпов после 2011 года, заявили агентству ЛЕТА в Минфине, комментируя данные о приросте внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в третьем квартале текущего года.

Согласно предварительным данным, прирост ВВП в этот период по сезонно не выровненным данным составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как отмечает Минфин, рост экономики в третьем квартале был значительно быстрее, чем в первом полугодии текущего года - 4%. Такому росту продолжает способствовать благоприятная ситуация на внешних рынках и ускорение темпов роста мировой экономики, а также стремительное восстановление инвестиционной и строительной отраслей, так как в экономику поступает больше средств из фондов ЕС.

Рост спроса на внешних рынках, особенно на рынках ключевых для Латвии стран-партнеров, способствовал быстрым темпам развития обрабатывающей промышленности, вклад которой в общий экономический рост был самым весомым. Общий рост промышленности в третьем квартале был аналогичен показателям предыдущих кварталов - 8%, но именно выпуск продукции в обрабатывающей промышленности показал самый резкий рост за последние пять лет, достигнув в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года 12,1%.

Минфин отмечает, что показатели настроений предпринимателей и потребителей, а также прогнозы глобального экономического роста дают основания считать, что быстрые темпы развития латвийской экономики сохранятся и в ближайшие несколько кварталов. Индекс доверия предпринимателей и населения в Европейском союзе достиг самого высокого уровня с 2007 года и продолжает расти, и такая же ситуация наблюдается в Латвии.