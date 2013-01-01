Цена молока превысила исторический максимум

Средняя закупочная цена молока в сентябре этого года по сравнению с августом выросла на 6%, а с начала года - на 50%, свидетельствуют данные Латвийского центрального союза молокопереработчиков (ЛЦСМ).

Председатель правления ЛЦСМ Янис Шолкс сообщил, что в сентябре этого года средняя закупочная цена молока составляла 318 евро за тонну, и это выше исторического максимума - 315 евро за тонну в 2013 году.

В ЕС средняя закупочная цена молока в сентябре составляла 358 евро за тонну.

По мнению Шолкса, в ближайшие месяцы закупочные цены будут колебаться, но с восходящей тенденцией, и в октябре можно ждать еще небольшого повышения, но в целом цены будут соответствовать сентябрьскому уровню.

Председатель совета AS Smiltenes piens Гита Мурниеце подчеркивает, что колебание цен на рынке сырого молока больше, чем на рынке готовых молочных продуктов.

«В сетях магазинов утверждение цен на молочные продукты происходит в течение нескольких месяцев,

поэтому мы не можем быстро реагировать на колебания цен и пока вынуждены жить за счет собственных резервов», - говорит Г. Мурниеце.

По данным AS Smiltenes piens, в октябре этого года закупочная цена молока была на 29% выше, чем в октябре 2016 года, так как после длительного периода, когда цены сохранялись на низком уровне, в сентябре начался стремительный рост цен на молоко, обусловленный повышением спроса на сырье.