Lido: Накормит детей полезной едой и подарит игрушку

В октябре сеть ресторанов быстрого питания LIDO запустила новый детский комплект KIDO, стоимость которого составляет 3,90 евро, и комплектовать его сможет сам ребенок, выбирая из полезных продуктов – овощей, мяса и фруктов.

«Мы хотели, чтобы детский комплект стал более полезным для ребенка, а не просто картошка-фри, сосиски и другие полуфабрикаты. Он может выбрать между котлетой, куриным филе и рыбой (судак), которая приготовлена в виде сосиски. Есть и цельнозерновая паста, и картофельное пюре. Есть свежие овощи. Есть фрукты или десерт. Соус – сметана и кетчуп Spilve без консервантов. В качестве напитка – вода или клубничный напиток.

Ребенок выбирает и собирает комплект на специальном подносе.

Кока-колу дети не получат, зато есть картофельные чипсы, но из реального картофеля, с кожурой», - рассказала руководитель по маркетингу LIDO ВикторияГулбе.

Что касается картофельного пюре, глава по маркетингу Lido подчеркнула, что пюре изготавливается не из порошка, а из настоящего картофеля, с добавлением сливок. «Это самый популярный вопрос, который нам задают – не делаем ли мы пюре из порошка. Но мы можем показать, как чистим картофель и делаем пюре. Как говорит Гунар Кирсонс, если ты смог продержаться 30 лет, обслуживая ежедневно до 20 тыс. клиентов, то в картофельное пюре ты обязан класть картофель, сливки и сливочное масло!» - восклицает Гулбе.

Гулбе отметила, что, следуя рекомендациям специалистов по здоровому питанию, в КIDO для детей предлагается именно вода, а не соки, так как дети редко пьют простую воду, предпочитая сладкие напитки.

«Культура питания идет из семьи. Если ребенок приучен в семье есть рыбу, мясо, знает, что такое суп, то и у нас он будет выбирать нечто похожее. Все больше родителей понимают, как питаться правильно и полезно», - подчеркивает Гулбе.