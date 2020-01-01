Сегодня в Риге состоится дискуссия о финансовой ситуации в ЕС, в которой примет участие комиссар Европейской комиссии по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер.

Как сообщили в представительстве ЕС в Латвии, участники дискуссии будут говорить о том, что Латвию и другие страны Евросоюза ожидает в следующем периоде планирования, закончится ли после 2020 года щедрая финансовая поддержка ЕС и какими в перспективе будут приоритеты финансирования.

Дискуссия состоится в 14.00 в конференц-зале «Altum».