В Латвии появятся мгновенные платежи между банками

Вскоре АО «SEB banka» может ввести услугу молниеносных платежей - в границах Латвии эти платежи можно будет производить между счетами «Citadele» и «SEB banka», пишет Dienas Bizness.

Финансовые учреждения обещают, что плата за услугу будет не больше, чем за обычный платеж. Быстрые денежные перечисления можно будет выполнять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году, включая праздники.

Платежи между счетами разных банков будут производиться в течение нескольких секунд.

Это важная перемена, так как ранее межбанковские платежи в Европе были возможны только по рабочим дням и требовали нескольких часов или даже неполного дня.

Банк Латвии начал предлагать систему в конце августа, и к ней присоединился единственный банк - «Citadele». Более широкое использование молниеносных платежей в масштабе всей Европы начнется в ноябре с использованием системы быстрых платежей «EBA Clearing» RT1.

Следующими после «Citadele» в Латвии станут «SEB banka» и «Swedbank».