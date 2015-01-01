Вычислены плательщики зарплат «в конвертах»

В Латвии доля недекларированных зарплат в прошлом году в коммерческом секторе составила 21,6% и по сравнению с 2015 годом снизилась на 1,1 процентного пункта, сообщила вчера журналистам директор отдела управления рисками в администрировании налогов Службы государственных доходов (СГД) Наталия Филиповича.

В режиме налога с микропредприятий доля зарплат «в конвертах» в прошлом году составила 28% - на 3,2 процентного пункта меньше, чем в 2015 году. В денежном выражении в 2016 году в общем режиме уплаты налогов зарплат «в конвертах» было выплачено примерно на 940 млн евро, в режиме налога с микропредприятий - около 17 млн евро.

Сюда следует прибавить еще незадекларированные социальные взносы в размере примерно 438 млн евро и незадекларированный подоходный налог с населения в размере 223 млн евро, пояснила Филиповича. Зарплаты «в конвертах» в Латвии получают около 200 тыс. работающих.

Обычно «в конвертах» выплачиваются 20-50%, в среднем - 30% зарплаты. Больше всего зарплат «в конвертах» в отраслях, платящих налоги в общем режиме, - в торговле и строительстве, а среди отраслей, работающих в режиме налога с микропредприятий, - в программировании. По данным СГД, в 2015 году чаще всего зарплаты «в конвертах» получали члены правлений предприятий (24,138 тыс.), продавцы магазинов розничной торговли (16,663 тыс.), водители грузовых автомашин (13,905 тыс.), председатели правлений (7868).

Филиповича назвала мифом утверждение о том, что все предприниматели пытаются платить зарплаты «в конвертах». В общем режиме уплаты налогов риск зарплат «в конвертах» выявлен на 25% рабочих мест, в режиме налога с микропредприятий - на 19%. Самая большая группа риска получения зарплат «в конвертах» - работники предпенсионного возраста.