Третий пенсионный уровень: с нового года — менее выгоден, но эксперты успокаивают

Первого января будущего года вступают в силу поправки в Законе о подоходном налоге с населения. Эти изменения влияют и на участников третьего пенсионного уровня. В прессе появились прогнозы, что со следующего года этот уровень станет невыгодным. Так ли это? Узнавала корреспондент «Домской площади» Наталья Мещерякова.

Третий уровень пенсионной системы — это возможность делать дополнительные накопления для своей пенсии.

Это означает, что дополнительно к пенсионной системе 1-го и 2-го уровня человек часть своих доходов может вложить в частные пенсионные фонды. До этого была предусмотрена возможность, что объем вложений на 3-ий пенсионный уровень может составлять 10% от дохода. Как рассказали в Министерсве финансов, уже со следующего года ситуация изменится.

«Со следующего года мы ограничим эту сумму не только десятью процентами, но установим, что максимальная сумма возврата оправданных расходов 4 000 евро в год.

Если мы смотрим на доходы латвийцев в среднем, то нам кажется, что 10% и 4 000 евро это очень адекватные величины.

Так мы говорим, что хотим поддержать не только состоятельных жителей, которые хотели бы 6 000 евро и больше применить к оправданных расходам. Это больше относится к среднему слою», — указывает представитель Минфина Астра Каляне.

Предстоящая налоговая реформа предусматривает снижение ставки возврата подоходного налога с населения с 23% до 20%. Если до конца этого года можно получить возврат налога в размере 23%, то начиная со следующего года это будет 20%. Однако жители в проигрыше не остаются, уверен экономист Кристапс Копшталис.

«С наших долгосрочных накоплений государство нам возвращает 20% из той суммы. Это довольно хорошие налоговые льготы, в других странах таких вообще нет»,

— отмечает Копшталис.

Введение ограничения на размер возврата подоходного налога оценивает положительно Андрей Мартынов, председатель компании по управлению пенсионными фондами.

«Правительство попыталось как-то сбалансировать. С одной стороны, уменьшило ставку подоходного налога, то есть фактически люди будут получать больший доход, но в то же время и оптимизировала ту льготу, которое государство предоставляет для накоплений в пенсионный фонд. Это более-менее справедливая ребалансировка, нормальная практика: тебе дают общую скидку и ограничивают получение какой-то специфической скидки», — поясняет специалист.

Мартынов отметил, что

в Латвии не так много людей, которые вносят на 3-ий пенсионный уровень сумму в размере 4 000 и больше.

Среднестатистического жителя Латвии изменения не касаются. Стоит отметить, что сейчас около 280 000 человек являются участниками третьего пенсионного уровня.