Тысячи латвийцев платят патентную плату вместо привычных налогов

К 1 ноября этого года в Службе государственных доходов (СГД) на патентную плату было зарегистрировано 3074 человека, 901 из них - плательщики сниженной патентной платы, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

1124 патентных плательщиков зарегистрировано в Рижском регионе, 745 - в окрестностях Риги, 411 - в Курземе, 352 - в Видземе, 283 - в Земгале, 159 - в Латгале.

В том числе 448 патентов выдано фотографам, 336 - парикмахерам, 219 - няням, 189 - маникюршам и педикюршам, 127 - косметологам.

Патентная плата объединяет в себе подоходный налог с населения и взносы государственного социального страхования и с 1 января 2018 года составит от 50 до 100 латов в месяц.