Экономист: «Мы будем работать так долго, что умрем на рабочем месте!»

На дискуссии о демографии, организованной центром исследовательской журналистики Re:Baltica и каналом TV3, экономист Swedbank Мартиньш заявил, что все мы в будущем будем работать так долго, что пока не можем даже представить. «Мы умрем во время работы!» - заявил экономист и пояснил, почему он так думает.

По словам Казакса, главная причина - это демография. «Все будут вынуждены работать, потому что мы просто живем дольше, - говорит он. - Поэтому надо создавать такую систему, при которой каждый житель Латвии мог быть востребованным на рынке труда как можно дольше.

В связи с этим очень важен вопрос здоровья и образования».

«Если мы посмотрим на эстонцев, то у них число жителей не снижается, - продолжает экономист. - Но не надо думать, что в Латвии все исчезнет через 20 лет, и остается только 1,5 млн человек. Такие вещи могут меняться гораздо быстрее, чем мы думаем, и в лучшую сторону. Однако тянуть резину тоже нет времени. Мы не можем себе позволить сказать так: давайте сейчас мы будем решать проблему низкой рождаемости, а через пять лет займемся вопросами образования. Все это надо делать одновременно».

Казакс также подчеркивает, что

из-за роботизации большая часть ныне работающих потеряет работу, потому что их навыки больше не понадобятся.

«Поэтому нужно понять, могут ли эти люди освоить новые навыки, - говорит Казакс. - Если это не будет сделано на уровне государства, эти люди из Латвии просто исчезнут. И сейчас для политиков это одна из важнейших вещей, которые надо срочно решать»