«Латвии не нужны гастарбайтеры, укладывающие рыбу в банки - они вытесняют местных»

На дискуссии о демографии, организованной центром исследовательской журналистики Re: Baltica и каналом TV3 парламентский секретарь министерства юстиции Янис Иесалниекс рассказал, почему Латвии не нужны иностранные работники, которые «закатывают рыбу в банки», другими словами - занимают рабочие места с низкой добавленной стоимостью.

«Наша позиция в вопросе демографии четкая: мы не можем допустить, чтобы депопуляция латышей заменялась бы другими народами, прибывающими в Латвию. Какой смысл будет в Латвии, где латыши не живут? В политике миграции мы основываемся именно на этом аспекте. Иначе нам можно спокойно вычеркнуть имя Латвии с мировой карты.

Если наша страна хочет существовать и дальше, то ей нужны стать экономически развитым государством.

И конечно, если мы видим, что если какая-то отрасль экономики резко идет вверх и там наблюдается дефицит кадров, то мы может разрешить въезд особо востребованных работников».

Политик напоминает, что вместе с Министерством экономики весной был подготовлен список профессий, в которых ощущается нехватка рабочих рук. Прежде всего, это профессии, где действительно есть нехватка рабочей силы. Во-вторых, это профессии, требующие, по крайней мере, степени бакалавра.

«Нам не нужно ввозить работников, которые укладывают рыбу в банки или, например, шоферов.

Нам нужны работники, которые принесут Латвии высокую добавленную стоимость.

Если же вместо этого мы будем ввозить в страну обычных гастарбайтеров, то это значит, что местные люди будут выдавлены с рынка теми, кто готов работать за более низкую плату. Отсюда третий критерий - заработная плата в этих профессиях, которая позволит ввозить ать иностранных специалистов, должна быть выше среднего. Это точно не шофер или строитель, зарплаты которых ниже средней по стране. Таких работников пускать нельзя, поскольку они отнимают работу у местных жителей, и по это причине наши люди уезжают в Англию», - считает политик