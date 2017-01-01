По-прежнему возможны манипуляции с кассовыми аппаратами

Результаты реформы кассовых аппаратов неприятно удивили сотрудников Службы госдоходов Государственной (СГД). В ходе проверки было обнаружено, что сертифицированные и зарегистрированные в налоговой аппараты все-таки не отвечают правилам и торговцы по-прежнему могут продолжать заниматься «накручиванием» аппарата.

Пока происходит выяснение всех обстоятельств случившегося, предпринимателей волнует а не придется ли снова менять 14 тысяч кассовых аппаратов, об этом рассказывает передача на LNT Ziņas sešos.

Директор Управления контроля за налогами СГД Сандра Карклиня-Адине рассказывает, что

начата проверка, чтобы выяснить «может быть, во время сертификации что-то было упущено».

Карклиня-Админе отмечает, что все-таки любое упущение маловероятно. «Могло быть так, что сертификацию прошел один аппарат, а установлен в месте торговли, например, совсем другой кассовый аппарат».

Как показывают предпринятые СГД меры надзора и контроля, одно из главных направлений сознательного уклонения от уплаты налогов - злонамеренное вмешательство в электронные кассовые аппараты и системы с целью не показывать подлинные доходы предприятия в полном объеме.

По подсчетам СГД, таким образом мимо Госказны едва ли не ежедневно проходят по полмиллиона евро.

1 января 2017 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, однако в связи с тем, что многие предприятия оказались не готовы к реформе, Служба госдоходов объявила переходный период до 1 июля. С этого срока предприятия должны использовать кассовые аппараты, отвечающие новым требованиям.