Рейрс: наследование пенсий второго уровня подорвет социальный бюджет

В четверг парламент концептуально поддержал поданные депутатами «No sirds Latvijai» (NSL) поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, которые предусматривают возможность наследования накопленного капитала, если участник системы умер до достижения пенсионного возраста.

По словам Рейрса, такая система была бы возможна, если бы пенсии платились из государственного бюджета, но в Латвии накопления создает каждый самостоятельно из своих социальных взносов. «Если мы перейдем к наследованию второго уровня пенсий, то, если человек уходит на пенсию в 65 лет, второй пенсионный уровень ему будут выплачивать только 20 лет, пока есть деньги, которые он накопил. Если пенсионер проживет дольше, пенсия ему не будет платиться вообще, потому что не из чего. А сейчас многие люди живут дольше, и им продолжают платить то, что они не заработали. Если же ввести наследование, наследовать можно будет ту часть денег, которая остается», - заявил министр.

На вопрос, нельзя ли наследовать пенсии хотя бы на определенное время, пока, например, оставшийся в живых супруг перестроит свою жизнь, Рейрс ответил, что это возможно, если государство это гарантирует и оплатит. В противном случае деньги придется брать «у остальных». «Очень легко принимать популистские отношения перед выборами», - заметил министр.