Скандал с производителями электроэнергии: в министерстве пропали документы

Результатов проверки 2013 года по предоставленным правам на обязательную закупку электроэнергии в Министерстве экономики нет, заявил в понедельник в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр экономики Арвил Ашераденс.

«Для меня это было неожиданностью. Система делопроизводства показывает, что в 2013 году такое служебное расследование проводилось, но документа в министерстве нет», - сказал министр.

Он не может комментировать, уничтожен ли документ сознательно.

Он добавил, что сейчас принято решение провести полный аудит системы компонента обязательной закупки (КОЗ), который планируется завершить в течение года. «Я действительно хочу проверить систему в целом - соответствуют ли подключения предусмотренному законом порядку и работают ли все станции согласно условиям договоров. У нас достаточно сигналов, что это может быть не так», - сказал Ашераденс.

Следует также проанализировать ответственность отдельных должностных лиц, при этом следует понимать, что процесс тянулся почти 10 лет, добавил министр.

На вопрос, какова может быть ответственность бывшего министра экономики Артиса Кампарса и госсекретаря министерства Юриса Пуце, министр заявил, что есть вопросы, которые им следовало бы задать, но после завершения аудита.

В феврале 2013 года тогдашний министр экономики Даниэль Павлютс поручил провести служебную проверку предоставленных коммерсантам прав на обязательную закупку электроэнергии.