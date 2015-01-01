Правительство может не поддержать объединение LMT и «Lattelecom»

С учетом мнений партий правящей коалиции правительство может не поддержать объединение телекоммуникационных операторов «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) и «Lattelecom».

Национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), рассмотрев этот вопрос на заседании правления, выступило против объединения компаний.

Председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис сегодня после заседания коалиционного совета заявил, что в такой ситуации было бы логично не объединять LMT и «Lattelecom», так как имеется слишком много вопросов, остающихся без ответа, и у коалиции нет единой позиции.

Министр экономики Арвил Ашераденс («Единство») также согласился с тем, что в условиях, когда нет поддержки правящей коалиции, правительство завтра может отклонить план объединения этих компаний.

Необходимо наконец принять окончательное решение по этому вопросу, и правительство планирует сделать это завтра, подчеркнул глава Минэкономики.

Как сообщалось, скандинавская телекоммуникационная компания

«Telia Company» («Telia») ранее предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и «Lattelecom», если они не будут объединены.

Предприятиям группы «Telia» «Sonera Holding» и «Telia Company» принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице ГАО «Latvijas Radio un televizijas centrs» и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании «Lattelecom», контролируемой совместно «Telia» и государством.

Предприятию группы «Telia» «Tilts Communications» принадлежит 51% долей капитала «Lattelecom», а государству в лице АП - 49%.

В ноябре 2015 года «Telia» выступила с предложением объединить LMT и «Lattelecom», но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов «KPMG Baltics», чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. «KPMG Baltics» предложила создать интегрированную компанию, в которой «Telia» и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.