Rimi после пожара возобновляет работу в торговом центре Jugla

7 ноября в торговом центре «Jugla» возобновляет работу супермаркет «Rimi». Как ранее сообщалось, 13 марта в торговом центре произошел пожар, поэтому он был временно закрыт. После масштабной реконструкции здания в том же помещении возобновляет работу и «Rimi», занимающий площадь 1149 квадратных метров.

В день открытия с 12.00 до 19.00 часов самых маленьких посетителей магазина порадуют аттракционы талисманов «Rimi» и сказочных персонажей, а другие гости смогут оценить особо выгодные предложения в день открытия и на протяжении всей недели.

В настоящий момент торговый центр «Jugla» полностью возобновил свою работу, и все магазины открыты для посетителей. Планируется, что в начале следующего года в т/ц «Jugla» будет открыт новый спортклуб «Lemon Gym».

По словам представителя владельца т/ц «Jugla» ООО «RCH Management» Раймонда Каировса, основные ремонтные работы в помещениях торгового центра уже завершены. Открыв для посетителей второй этаж и отдельные торговые места на первом этаже, т/ц «Jugla» возобновил работу еще летом.

Каировс добавил, что сейчас во всем здании полностью устранены последствия пожара согласно всем указаниям Государственного бюро по контролю за строительством. После пожара в здании торгового центра было проведено детальное техническое обследование его несущих конструкций и тщательно оценена безопасность эксплуатации здания.

В здании были проведены восстановление и ремонт конструкций крыши, несущих конструкций стен и инженерных коммуникаций.