Составлен список отраслей с реверсным НДС

Кабинет министров поддержал сегодня подготовленные Министерством финансов поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС). Поправки оговаривают порядок применения закона и отдельные требования к уплате и администрированию НДС.

Минфин сообщил, что с 1 января будущего года будут установлены новые отрасли с обратным, или реверсным порядком уплаты НДС, что ограничит возможность получить ресурсы на выплату зарплат в «конвертах» и уменьшит нечестную конкуренцию в конкретных отраслях.

В правилах правительства будет установлен список товаров и услуг, к которым применяется реверсный порядок. Это поставки металлических изделий, например, алюминиевых труб, бытовая электротехника, например, холодильники и телевизоры, и другие товары.