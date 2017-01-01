За месяц в Латвии немного выросли цены

Потребительские цены в Латвии в октябре этого года по сравнению с сентябрем могли повыситься на 0,4-0,6%, считают опрошенные агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Так, эксперт по макроэкономике «SEB banka» Дайнис Гашпуйтис считает, что потребительские цены в октябре за месяц могли подняться на 0,4-0,5%, таким образом, годовая инфляция составила 2,5-2,6%.

«В октябре наблюдалось влияние сезонных факторов. Можно ожидать роста цен на продукты питания, одежду и обувь. Незначительные изменения наблюдались в ценах на горючее и тарифах на теплоэнергию», - сказал он.

Младший экономист латвийского «Swedbank» Линда Вилдава считает, что месячная инфляция в октябре составла 0,5-0,6%, годовая - 2,6%.

«Рост потребительских цен в октябре за месяц, скорее всего, обусловлен сезонным повышением цен на одежду и обувь, повышением цен на продукты питания и на горючее», - сказала она.

Темп годовой инфляции в Латвии в последующие месяцы продолжит ослабевать, но медленнее, чем ожидалось ранее из-за недавнего роста цен на нефть, прогнозирует Вилдава.

Центральное статистическое управление объявит данные об изменениях потребительских цен в октябре в среду, 8 ноября.

В сентябре 2017 года месячная инфляция составила 0,3%, годовая - 2,9%, среднегодовая - 2,7%.