Молодежи за свою жизнь предстоит сменить 7 профессий; 5 из них еще не существует

Всемирный экономический форум прогнозирует, что сегодняшним молодым людям за свою жизнь предстоит сменить как минимум семь профессий, причем пяти из этих профессий сегодня еще не существует в природе. Эксперимент, проведенный 7 ноября в рамках школьной программы Swedbank «К жизни готов», когда четверо специалистов различных областей приняли небывалый вызов и на день обменялись своими профессиональными обязанностями, наглядно продемонстрировал, что в будущем хороший работник должен стать «универсальным солдатом».

Для успешной конкуренции на рынке труда понадобятся такие качества как высокая стрессоустойчивость, умение быстро адаптироваться и решать проблемы, способность оперативно коммуницировать и разбираться в технологиях на уровне эксперта.

«Не вызывает сомнений, что к наемным работникам будущего будут предъявляться высокие требования. Развитие технологий, роботизация, стремительно меняющиеся условия жизни диктуют потребность в высококвалифицированной рабочей силе, способной неустанно адаптироваться к новым вызовам.

Узкая специализация может стать рискованной, поэтому огромная роль принадлежит образованию,

причем с участием не только педагогов, но и работодателей, помогающих включить в школьную программу те навыки профессиональной жизни, которые они сами ожидают от своих будущих работников», подчеркивает генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне.

Для выявления навыков, помогающих освоить новую специальность и сохранять конкурентоспособность в стремительно меняющейся деловой среде, четыре высококлассных специалиста в своих отраслях испытали себя на совершенно незнакомом поприще.

Один из ведущих дерматологов Латвии, руководитель «Derma Clinic Riga» доктор Раймонд Карлс на день поменялся обязанностями с пилотом авиакомпании «airBaltic» Гиртом Наливайко, а исполнительный директор стартапа «Vividly» Гунита Куликовска – с преподавателем экономики по программе «Возможная миссия» Антониной Ненашевой. В течение дня участники эксперимента выполнили несколько задач от приема пациента у врача и посадки самолета до проведения урока экономики в школе и презентации предприятия инвесторам.

По итогам эксперимента все участники сделали вывод, что пережить этот день им помогли способность быстро адаптироваться, открытость для перемен, хорошие навыки коммуникации и знание технологий, умение решать комплексные проблемы, устойчивость к стрессу, лидерские задатки, высокая ответственность за свои решения, эмпатические, аналитические, логические способности и пр.

Старший эксперт по профессиональному совершенствованию проекта перемен в обучении «Школа 2030», инициированного Государственным центром содержания образования, Анце Якс указывает, что в наши дни наряду с базовым знанием математики, языков, общественных дисциплин, культуры и искусства,

от выпускника школы ожидаются такие навыки и компетенции как цифровая грамотность, умение самостоятельно мыслить, творить, сотрудничать

и справляться с непредвиденными ситуациями реальной жизни.

Проект перемен в обучении, используя различные формы партнерства, в том числе и «открывая двери школ» для предпринимателей, помогает сегодняшним школьникам на базе практических примеров понять пользу знаний на рынке труда.